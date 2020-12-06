جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

(للبيع)

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صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 - في الإسكندرية مصر

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جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف Pface 202والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات لتأمين الموظفين من التلامس مع ماكينات الحضور والانصراف ضد فيروس الكورونا. Features: •Capacity: Palm Capacity: 600 •Fingerprint Capacity: 2,000 •Face
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/12/2020
رقم الإعلان: 2075236
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أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST لتأمين وحماية الصيدليات يسعد شركة Royal Surveillance systems الم.
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الإسكندرية - مصر

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6/12/2020
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6/12/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

(للبيع)

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جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
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6/12/2020
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6/12/2020
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6/12/2020
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العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/12/2020
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صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 6 ZONE ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 6 ZONE ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 6 ZONE ماركة ZKTeco يسعد شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/12/2020
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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: جهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY - في الإسكندرية مصر

جهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

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اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

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اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية تتقدم تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية تتقدم تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
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