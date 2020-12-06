(للبيع)
|جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف Pface 202والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات لتأمين الموظفين من التلامس مع ماكينات الحضور والانصراف ضد فيروس الكورونا. Features: •Capacity: Palm Capacity: 600 •Fingerprint Capacity: 2,000 •Face
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075234
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