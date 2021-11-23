جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Lface10

(للبيع)
|Features: •Display 2.4-inch TFT Screen •User Capacity: 200 •Face Capacity: 200 •Transactions: 50,000 •Communication: USB Host USB Flash Format Fat 32 •Power Supply: 5V 2A
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Eygpt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112448
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