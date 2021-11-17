جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro - في الإسكندرية مصر

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Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Display: 2.8 inch TFT screen •Communication: TCP/IP,USB Ho •Other Functions: Built-in battery
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 034850367 – 01224179788 – 01098836236

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 st Sezostrees Alexandria Eygpt- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111767
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K60 Pro - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K60 Pro

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K60 Pro - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K60 Pro

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ZKTeco موديل K14 PRO - في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ZKTeco موديل K14 PRO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/11/2021
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ZKTeco موديل LX 50 - في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ZKTeco موديل LX 50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ZKTeco موديل LX 50 - في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ZKTeco موديل LX 50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية الذكية2 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية الذكية2 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة الخارجية الذكية2 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة الخارجية الذكية2 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية الذكية2 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية الذكية2 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة الخارجية الذكية2 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة الخارجية الذكية2 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/10/2021
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