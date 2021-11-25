جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Iclock9000-G

(للبيع)
|Features: •User capacity: 6000 •Fingerprint capacity: 6000 •ID card capacity: 6000 •Record capacity: 200,000 •Communication: TCP/IP, USB-Host, •ADMS, 3G (Optional) •Battery Backup: 2,600 mAh (4h 30min Approx.) وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Eygpt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112723
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