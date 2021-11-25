جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Iclock9000-G

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Iclock9000-G - في الإسكندرية مصر

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Features: •User capacity: 6000 •Fingerprint capacity: 6000 •ID card capacity: 6000 •Record capacity: 200,000 •Communication: TCP/IP, USB-Host, •ADMS, 3G (Optional) •Battery Backup: 2,600 mAh (4h 30min Approx.) وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 034850367 – 01224179788 – 01098836236

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 st Sezostrees Alexandria Eygpt- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112723
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Iclock9000-G - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Iclock9000-G

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: أحدث ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 - في الإسكندرية مصر

أحدث ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبرا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 - في الإسكندرية مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: أحدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO - في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: أحدث أنظمة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO - في الإسكندرية مصر

أحدث أنظمة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Uface402 Plus - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Uface402 Plus

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Uface402 Plus - في الإسكندرية مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UFACE402 SilkID - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UFACE402 SilkID

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UFACE402 SilkID - في الإسكندرية مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Lface10 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Lface10

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Lface10 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Lface10

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Display 2.4-inch TFT Screen •User Capacity: 200 •Face Capacity: 200 •Transactions:.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Linux-Based Hybrid Biometric •Time & Attendance and Access Control Terminal •with Vi.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: -Palm Capacity: 600 (Standard ) -Fingerprint Capacity: 3,000 -Record Capacity: 10,000.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: -Palm Capacity: 600 (Standard ) -Fingerprint Capacity: 3,000 -Record Capacity: 10,000.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

21/11/2021
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