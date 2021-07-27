جهاز حضور وانصراف المواظفين يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف المواظفين يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت - في الشرقية السعودية

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اجهزة بصمة للموظفين تعمل ببصمة الوجه والكارت وبصمة الاصبع والرقم السرى اجهزة بصمة للموظفين تساعدك على تنسيق اعمالك ومراقبة الموظفين حيث يتيح لك اعطاء تقارير عن الحضور والانصراف والتأخير والغياب والاضافى وغيرها احصل الآن علي أجود الماركات العالمية في أجهزة الحضور و الانصراف و أكثرها مبيعاً بخصومات تصل الي 20 % و أسعارتنافسية تبدأ من 400 ريال وأسعار مفاجاءة لكل عملاء الجملة وكيل معتمد - الرياض-جدة-ابها-الدمام-المدينة - التدريب والتركيب مجانا - للتواصل ومعرفة تفاصيل أكتر عن المنتج الاتصال-واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: norataif
التليفون: 0550618514

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طريق الامير محمد بن فهد- الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 460 ريال
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100767
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الحواجز المعدنية المتحركة

الحواجز المعدنية المتحركة

(للبيع)

تتميز الحواجز المعدنية المتحركه بسهوله تحريكها من مكان لاخر وذلك بواسطة عجلات خاصة لسهولة الحركه الب.

1 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم والكوفي شوب شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.
العنوان:

الجيزة - السعودية

3,250 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزة الكاشير

عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)

●سستم كامل لإدارة المطاعم والكوفى شوب يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD.

3,250 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)

●عرض نقطة بيع سوبرماركت ومحلات تجارية يدعم الضريبة المضافة -كمبيوتر لينوفوا موديل lenovo v530.

3,750 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)

●سستم كامل لإدارة محلات الحلاقة يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD CORE .
العنوان:

الرياض - السعودية

3,250 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: بوابات امنيه النوادي وشركات بوابات مرور الافراد وبوابات دخول السيارات

بوابات امنيه النوادي وشركات بوابات مرور الافراد وبوابات دخول السيارات

(للبيع)

بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابابوابات امنية تناسب جميع الاماكن الكبيرة والصغير بأشكال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/7/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزة الكاشير

عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)

ارخص اجهزة الكاشير ونقاط البيع فى السعودية نضام محاسبي متكامل يدعم الضريبة المضافة مطابق لشروط هيئة.

3,250 ريال

26/7/2021
صورة الاعلان: معلمة مصرية تأسيس صيفي ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة مصرية تأسيس صيفي ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

معلمة خصوصية للتأسيس وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء ومتابعة المواد رياضيات انجليزي علوم للمراح.
العنوان:

تبوك - السعودية

47,911 ريال

26/7/2021
صورة الاعلان: جهاز توتل ستيسن شبه جديد CX105 مع كامل ملحقاته وجهاز Level

جهاز توتل ستيسن شبه جديد CX105 مع كامل ملحقاته وجهاز Level

(للبيع)

جهاز محطة متكامل سوكيا CX105 مع بطارية وشاحن وذاكرة 4GB و حامل ألماني 200533 مع عاكس أحادي متكامل TK.
العنوان:

الرياض - السعودية

26,000 ريال

26/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساعد مدير منطقة / و مدير فرع لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - الرياض

مطلوب مساعد مدير منطقة / و مدير فرع لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - الرياض

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية_الرياض : #مساعد_مدير_منطقة #مدير_فرع الشروط خبرة 5 سنوات ش.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: بيجر مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

بيجر مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

بيجر مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فورا

مطلوب للعمل فورا

(فرصة عمل)

مطوب للعمل فورا نجارين مباني و حدادين مسلح ومليسين ومبلطين.

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج

(للبيع)

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج جهاز مصد سيارات لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات.
العنوان:

الرياض - السعودية

575 ريال

25/7/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزة الكاشير

عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)

ارخص اجهزة الكاشير ونقاط البيع فى السعودية نضام محاسبي متكامل يدعم الضريبة المضافة مطابق لشروط هيئة.

3,250 ريال

25/7/2021
صورة الاعلان: عرض خاص ومميز علي جهاز حاجز مواقف . Block

عرض خاص ومميز علي جهاز حاجز مواقف . Block

(للبيع)

عرض خاص ومميز علي جهاز حاجز مواقف . Block جوال او واتس اب _ ( 0550028479 ) جهاز لحل ازمه مواقف الس.
القسم: 

575 ريال

25/7/2021
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