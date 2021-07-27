جهاز حضور وانصراف المواظفين يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت

اجهزة بصمة للموظفين تعمل ببصمة الوجه والكارت وبصمة الاصبع والرقم السرى اجهزة بصمة للموظفين تساعدك على تنسيق اعمالك ومراقبة الموظفين حيث يتيح لك اعطاء تقارير عن الحضور والانصراف والتأخير والغياب والاضافى وغيرها احصل الآن علي أجود الماركات العالمية في أجهزة الحضور و الانصراف و أكثرها مبيعاً بخصومات تصل الي 20 % و أسعارتنافسية تبدأ من 400 ريال وأسعار مفاجاءة لكل عملاء الجملة وكيل معتمد - الرياض-جدة-ابها-الدمام-المدينة - التدريب والتركيب مجانا - للتواصل ومعرفة تفاصيل أكتر عن المنتج الاتصال-واتساب