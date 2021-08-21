جهاز حضور وإنصراف

(للبيع)
|جهاز حضور وانصراف K14-ZKTeco 500 بصمه 500 كارت ذاكرة داخليه 50.000 يتصل عن طريقTCP/IP USB-Host ضمان سنة جمعنالك كل المواصفات وهنوفرلك باحسن الاسعار بضاعة حاضرة فريق عمل متكامل يصلك اينما كنت For More Information Mob : : 01272263003 Whatsapp :01094467747
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alyaa yasser
|التليفون:
|01272263003
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|العنوان:
|154جسر السويس شارع جسر السويس- مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103045
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(للبيع)- في القاهرة مصر
231 جنيه
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11,111 جنيه