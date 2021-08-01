جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

(للبيع)
|ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له) يتحمل 3 طن ضد المويه والغبار له انذار في حاله التلاعب فيه. قابل للنقل لاي مكان اخر.(فقط فك المسامير وركبه في الموقع الجديد) يعمل بالبطاريه مقاس دي لمده فوق 8 اشهر وتغيرها ما ياخذ دقيقه ( صوره مرفقه للتوضيح حجم البطاريه) مصنوع من الحديد القوي وزنه 9 كج تقريبا في حال الاصتدام به والعامود مرفوع لا يتاثر بشي وينزل العامود ولكن يشتغل الانذار حتى تخرج السياره من الموقف. سعر الجهاز 575 ريال شامل الضريبة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
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|العنوان:
|المدينة المنورة- الاسكان
جازان - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|575 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101228
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