جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له) يتحمل 3 طن ضد المويه والغبار له انذار في حاله التلاعب فيه. قابل للنقل لاي مكان اخر.(فقط فك المسامير وركبه في الموقع الجديد) يعمل بالبطاريه مقاس دي لمده فوق 8 اشهر وتغيرها ما ياخذ دقيقه ( صوره مرفقه للتوضيح حجم البطاريه) مصنوع من الحديد القوي وزنه 9 كج تقريبا في حال الاصتدام به والعامود مرفوع لا يتاثر بشي وينزل العامود ولكن يشتغل الانذار حتى تخرج السياره من الموقف. سعر الجهاز 575 ريال شامل الضريبة