جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

جهاز لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات. هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت للفتح والقفل على مسافة 10 متر الجهاز صناعته صينيه وجودته عاليه جدا يتحمل الحراره الى 65 درجه مئويه يجي معاه ثلاث مسامير وريموتين ومفتاحين والجهاز التركيب هو حفر مكان ثلاثة مسامير في الارض وتركيب الجهار عليها واضافه البطاريات فقط ويصبح الجهاز جاهز للعمل. سعر الجهاز 600 ريال بخلاف الضريبة غير شامل التركيب التواصل علي الرقم اتصال او واتساب 0531100574