جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

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السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
جهاز لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات. هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت للفتح والقفل على مسافة 10 متر الجهاز صناعته صينيه وجودته عاليه جدا يتحمل الحراره الى 65 درجه مئويه يجي معاه ثلاث مسامير وريموتين ومفتاحين والجهاز التركيب هو حفر مكان ثلاثة مسامير في الارض وتركيب الجهار عليها واضافه البطاريات فقط ويصبح الجهاز جاهز للعمل. سعر الجهاز 600 ريال بخلاف الضريبة غير شامل التركيب التواصل علي الرقم اتصال او واتساب 0531100574
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: asmaa
التليفون: 0531100574

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العنوان: المدينة المنورة- المدينة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 ريال
تاريخ الإعلان: 29/7/2021
رقم الإعلان: 2100975
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