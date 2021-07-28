جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

(للبيع)
|جهاز لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات. هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت للفتح والقفل على مسافة 10 متر الجهاز صناعته صينيه وجودته عاليه جدا يتحمل الحراره الى 65 درجه مئويه يجي معاه ثلاث مسامير وريموتين ومفتاحين والجهاز التركيب هو حفر مكان ثلاثة مسامير في الارض وتركيب الجهار عليها واضافه البطاريات فقط ويصبح الجهاز جاهز للعمل. سعر الجهاز 600 ريال بخلاف الضريبة غير شامل التركيب التواصل علي الرقم اتصال او واتساب 0531100574
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100975
600 ريال
3,250 ريال
3,750 ريال
3,250 ريال
3,250 ريال
(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
3,400 ريال