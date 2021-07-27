جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

(للبيع)
|ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له) ✔ يتحمل 3 طن ✔ ضد المويه والغبار ✔ له انذار في حاله التلاعب فيه. ✔ قابل للنقل لاي مكان اخر.(فقط فك المسامير وركبه في الموقع الجديد) ✔ يعمل بالبطاريه مقاس دي لمده فوق 8 اشهر وتغيرها ما ياخذ دقيقه ( صوره مرفقه للتوضيح حجم البطاريه) ✔ مصنوع من الحديد القوي وزنه 9 كج تقريبا سعر الجهاز 600 ريال بخلاف الضريبة غير شامل التركيب فى حال التركيب يضاف رسوم لتركيبة لمعرفة المزيد من التفاصيل والعروض يرجي التواصل 0531100574
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100933
3,250 ريال
3,750 ريال
3,250 ريال
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(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
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