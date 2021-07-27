جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

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السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له) ✔ يتحمل 3 طن ✔ ضد المويه والغبار ✔ له انذار في حاله التلاعب فيه. ✔ قابل للنقل لاي مكان اخر.(فقط فك المسامير وركبه في الموقع الجديد) ✔ يعمل بالبطاريه مقاس دي لمده فوق 8 اشهر وتغيرها ما ياخذ دقيقه ( صوره مرفقه للتوضيح حجم البطاريه) ✔ مصنوع من الحديد القوي وزنه 9 كج تقريبا سعر الجهاز 600 ريال بخلاف الضريبة غير شامل التركيب فى حال التركيب يضاف رسوم لتركيبة لمعرفة المزيد من التفاصيل والعروض يرجي التواصل 0531100574
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: asmaa
التليفون: 0531100574

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العنوان: المدينة المنورة- المدينة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 ريال
تاريخ الإعلان: 28/7/2021
رقم الإعلان: 2100933
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