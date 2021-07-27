جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات احجز مكان سيارات

جهاز لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات. هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت للفتح والقفل على مسافة 15 متر طريقة تركيبة:- -التركيب هو حفر مكان ثلاثة مسامير في الارض وتركيب الجهار عليها واضافه البطاريات فقط ويصبح الجهاز جاهز للعمل. -سعر الجهاز 575 ريال بضريبه شامل التركيب ضمان عامان ميزاته ومواصفاتة:- - ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له)-يتحمل 3 طن-له انذار في حاله التلاعب فيه - قابل للنقل لاي مكان