جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات احجز مكان سيارات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات احجز مكان سيارات - في الشرقية السعودية

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جهاز لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات. هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت للفتح والقفل على مسافة 15 متر طريقة تركيبة:- -التركيب هو حفر مكان ثلاثة مسامير في الارض وتركيب الجهار عليها واضافه البطاريات فقط ويصبح الجهاز جاهز للعمل. -سعر الجهاز 575 ريال بضريبه شامل التركيب ضمان عامان ميزاته ومواصفاتة:- - ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له)-يتحمل 3 طن-له انذار في حاله التلاعب فيه - قابل للنقل لاي مكان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: norataif
التليفون: 0550618514

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العنوان: طريق الامير محمد بن فهد- الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 575 ريال
تاريخ الإعلان: 29/7/2021
رقم الإعلان: 2100991
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صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف المواظفين يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت - في الشرقية السعودية

جهاز حضور وانصراف المواظفين يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

اجهزة بصمة للموظفين تعمل ببصمة الوجه والكارت وبصمة الاصبع والرقم السرى اجهزة بصمة للموظفين تساعدك عل.

460 ريال

27/7/2021
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