جهاز توتل ستيسن شبه جديد CX105 مع كامل ملحقاته وجهاز Level

(للبيع)
|جهاز محطة متكامل سوكيا CX105 مع بطارية وشاحن وذاكرة 4GB و حامل ألماني 200533 مع عاكس أحادي متكامل TK27+NL531 + CLS22 مع عاكس صغير بريزم PRISM . جهاز LEVEL سوكيا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أسامة
|التليفون:
|0502689555
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|العنوان:
|- الريان
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|26,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100619
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