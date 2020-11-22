جهاز تنظيم العملاء

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز تنظيم العملاء - في السعودية

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هل سأمت من الإنتظار فى الطابور لإنجاز معاملاتك المتعددة والتى تتطلب أخذ الكثير من الوقت الذى يضيع هدرا والمال لهذا تطلب إستخدام الأنظمة الحديثة للإنتظار (الأنظمة الذكية). جهاز لتنظيم صفوف العملاء على الأخص فى الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد على المكان أن يحصل على دوره طبقا لأولوية الحضور المميزات: 1- نظامنا يدعم جميع نشاطات العمل او العيادات او المراكز الخيرية 2- ندعم تعدد اللغات في النطق مع اختلاف النوع ذكر او انثى 3- ندعم جميع الاجهزة ولا نحتكر العمل على اجهزة معينة 4- ندعم نظ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: العليا- Al Olaya
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073498
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19/11/2020
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18/11/2020
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18/11/2020
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18/11/2020
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18/11/2020
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17/11/2020
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