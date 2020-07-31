(للبيع)
|جهاز تفتيش حقائب المسافرين جهاز اكس راى للكشف على الشنط والحقائب اجهزة للكشف عن محتوى الحقائب والتفتيش عن المتفجرات والأسلحة يمكن استخدامة فى المطارات الفنادق محطات القطار البنوك المعارض الاماكن الحكومية الشركات الكبرى السينما المولات المستشفيات الاماكن السياحية اماكن الحراسة المشددة وجميع الاماكن العامة والحيوية للحد من انتقال الاسلحة المخبائة بجميع الحقائق مهما اختلف طبيعة الشنط فجهاز الاكس رى بمثابة جهاز انذار للتواصل 0595688150
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب التنمية
|التليفون:
|0595688150
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العليا- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064187
اتصل
20 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
150 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
1 ريال