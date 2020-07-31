جهاز تفتيش حقائب المسافرين جهاز اكس راى للكشف على الشنط والحقائب اجهزة للكشف عن محتوى الحقائب والتفتيش عن المتفجرات والأسلحة يمكن استخدامة فى المطارات الفنادق محطات القطار البنوك المعارض الاماكن الحكومية الشركات الكبرى السينما المولات المستشفيات الاماكن السياحية اماكن الحراسة المشددة وجميع الاماكن العامة والحيوية للحد من انتقال الاسلحة المخبائة بجميع الحقائق مهما اختلف طبيعة الشنط فجهاز الاكس رى بمثابة جهاز انذار للتواصل 0595688150