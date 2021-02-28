جهاز تفتيش الحقائب والأمتعة XRAY

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - منشأتك - موظيفك جهاز تفتيش الشنط والحقائب وكشف المواد الخطرو والأسلحة x-ray يعمل بالأشعه السينية ويعطي تنبيها صوتيا واضحا عند وجود أية مواد خطرة للمولات الكبرى و الفنادق ومحطات المترو والمراكز الحكومية وغيرها من الأماكن الهامة *** لدينا موديلات مختلفه وأشكال متعددة سرعة في التوريد والتركيب تدريب مجاني على استخدام الجهاز ضمان عامين صيانة بأسعار منافسه *** للتزاصل ت/ واتس 0558860700