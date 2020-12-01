جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)
|نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من انواع كواشف الحقائب بأسعار تنافسيه وعروض خاصه على الكميات واصحاب المشاريع (قسم خاص للتركيب والصيانة) فروعنا في المملكة العربية السعوديه "الرياض،جده،الخبر،القصيم،خميس مشيط" بالاضافة الى فروعنا في البحرين للاتصال او واتساب: 00966558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074839
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1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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