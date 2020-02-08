جهاز تفتيش الحقائب

مؤسسة رحاب التنمية مجموعة متنوعة من الاجهزة الامنية التي تساعد الجهات المختصة في توفير الامن والامان اللازم للمنشات ولذلك فنحن نقوم بتوفير افضل اجهزة تفتيش الحقائب مع الضمان الكامل وتوفير قطع الغيار المختلفة التي قد تحتاجها هذه الاجهزة