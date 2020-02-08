جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)
|مؤسسة رحاب التنمية مجموعة متنوعة من الاجهزة الامنية التي تساعد الجهات المختصة في توفير الامن والامان اللازم للمنشات ولذلك فنحن نقوم بتوفير افضل اجهزة تفتيش الحقائب مع الضمان الكامل وتوفير قطع الغيار المختلفة التي قد تحتاجها هذه الاجهزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052013
5 ريال
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1 ريال
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3 ريال
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5 دولار
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2 ريال
6 ريال
2 ريال
5 ريال