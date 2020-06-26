جهاز تغليف الأحذية

(للبيع)
|الجهاز يعمل بسهولة علي ثلاث خطوات: ضع قدمك ثم اسحب ثم اقطع الزوائد الجهاز مزود بشرنك تغليف يكفي لتغليف 250 زوج من الأحذية يمكنك إزالة الشرنك و تبديلة بسهولة للإستفسارت يمكنكم التواصل معنا علي الخط الساخن 19810 تغليف الأحذية حماية الأماكن من الأحذية مجموعة مصر الإمارات للتجارة و التوكيلات مصر الإمارات Misr Emirates
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Misr Emirates
|التليفون:
|01011221627
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|العنوان:
|إدارة المبيعات وصالة العرض : 1 عمارات بانوراما بيرامدز - مشعل - الهرم - بجوار كارفور ( الدور السادس )- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061575
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