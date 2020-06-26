جهاز تغليف الأحذية

الجهاز يعمل بسهولة علي ثلاث خطوات: ضع قدمك ثم اسحب ثم اقطع الزوائد الجهاز مزود بشرنك تغليف يكفي لتغليف 250 زوج من الأحذية يمكنك إزالة الشرنك و تبديلة بسهولة للإستفسارت يمكنكم التواصل معنا علي الخط الساخن 19810 تغليف الأحذية حماية الأماكن من الأحذية مجموعة مصر الإمارات للتجارة و التوكيلات مصر الإمارات Misr Emirates