جهاز تعقب المركبات والسيارات الاول بالمملكة من خلال الجوال

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تفاصيل الإعلان
جهاز تعقب المركبات والسيارات الاول بالمملكة من خلال الجوال هل تخشى على سيارتك من السرقة ؟ هل تريد ان تراقب سيارتك وتعرف موقعها فى أى مكان على مدار الساعة؟ هل تريد أن تصلك تقارير عن الوقود -السرعات -المسافات.الخ؟ اليك جهاز روباتيلا الأوروبى الصنع أقوى جهاز تتبع للسيارات فى العالم عن طريق GPS & GPRS راقب سيارتك من خلال الجوال!!! ✹جهاز تتبع سيارات Model- Ruptela Eco light ( اوروبى الصنع) - جهاز اوربى الصنع مزود برقائق U BLOX السويسرية - يمكنك من متابعة مركبتك بشكل سهل ودقيق باحدث التقنيات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: asmaa
التليفون: 0531100574

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العنوان: المدينة المنورة- الاسكان
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 690 ريال
تاريخ الإعلان: 25/8/2021
رقم الإعلان: 2103426
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