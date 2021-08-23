جهاز تعقب المركبات والسيارات الاول بالمملكة من خلال الجوال هل تخشى على سيارتك من السرقة ؟ هل تريد ان تراقب سيارتك وتعرف موقعها فى أى مكان على مدار الساعة؟ هل تريد أن تصلك تقارير عن الوقود -السرعات -المسافات.الخ؟ اليك جهاز روباتيلا الأوروبى الصنع أقوى جهاز تتبع للسيارات فى العالم عن طريق GPS & GPRS راقب سيارتك من خلال الجوال!!! ✹جهاز تتبع سيارات Model- Ruptela Eco light ( اوروبى الصنع) - جهاز اوربى الصنع مزود برقائق U BLOX السويسرية - يمكنك من متابعة مركبتك بشكل سهل ودقيق باحدث التقنيات