جهاز تضفير الشعر Twist Secret جهاز أتوماتيكي لعمل جدائل و ضفائر الشعر سهل الأستعمال ومناسب لجميع أنواع الشعر يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب