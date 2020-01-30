جهاز تضفير الشعر Twist Secret

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز تضفير الشعر Twist Secret - في الإسكندرية مصر

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جهاز تضفير الشعر Twist Secret جهاز أتوماتيكي لعمل جدائل و ضفائر الشعر سهل الأستعمال ومناسب لجميع أنواع الشعر يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هدايا فور يو
التليفون: 01112411252

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العنوان: - سيدي بشر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 99 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2051038
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صورة الاعلان: خزينة محمولة صغيرة - في الإسكندرية مصر

خزينة محمولة صغيرة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

خزينة محمولة صغيرة لحماية اموالك و اوراقك الشخصية الخاصة بك خزينة محمولة لاي مكان ثلاثة ارقام للقفل .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

250 جنيه

30/1/2020
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