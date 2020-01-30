(للبيع)
|جهاز تضفير الشعر Twist Secret جهاز أتوماتيكي لعمل جدائل و ضفائر الشعر سهل الأستعمال ومناسب لجميع أنواع الشعر يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
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|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|99 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051038
250 جنيه