(For Sale)
|جهاز تحليل المعادن •يستخدم لتحليل المعادن •يستخدم على نطاق واسع لتجارة المعادن •محمول/سريع يمكنك الحصول على النتائخ خلال 1ثانية /متصل بالWI FI. أجهزه قياس علميه,تحليل,معادن,استلنس,الومنيوم,نحاس,دالتكس ايجيبت, الجوهري, يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الموقع: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الجوهري للاجهزة والمعدات
|Telephone:
|+2-01142773667
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|Location:
|الطريق الدائري وان قطامية- القاهرة المعادي
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|111 جنيه مصري
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246613
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
(For Sale)- in Cairo Egypt
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111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound