جهاز تتبع وتعقب السيارات JC100

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
جهاز تتبع سيارات موديل (JC 100) مميزاته: جهاز اوروبى الصنع صنع فى دولة ليتوانيا. تحديد نقطة بداية ونهاية واماكن توقف السيارة بدقة عالية. الجهاز يشمل عدد 2 كاميرا لمتابعة السيارة من الداخل والطريق من الخارج. يمكنك متابعة السيارة عن طريق الهواتف الذكية والكمبيوتر. يقوم بتحديث مكان السيارة كل دقيقة. لتوضيح الصورة ليلا تحتوى على Infrared rays . مزود ب MemoryCard 16 Gega حاصل علي ترخيص الهيئه السعوديه. ضمان لمدة عامان. سعر الجهاز 750 ريال بخلاف الضريبة للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 055002659
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rahmaattech
التليفون: 0550026596

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حى قربان- العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 750 ريال
تاريخ الإعلان: 8/8/2021
رقم الإعلان: 2101979
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