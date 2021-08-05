جهاز تتبع وتعقب السيارات JC100

(للبيع)
|جهاز تتبع سيارات موديل (JC 100) مميزاته: جهاز اوروبى الصنع صنع فى دولة ليتوانيا. تحديد نقطة بداية ونهاية واماكن توقف السيارة بدقة عالية. الجهاز يشمل عدد 2 كاميرا لمتابعة السيارة من الداخل والطريق من الخارج. يمكنك متابعة السيارة عن طريق الهواتف الذكية والكمبيوتر. يقوم بتحديث مكان السيارة كل دقيقة. لتوضيح الصورة ليلا تحتوى على Infrared rays . مزود ب MemoryCard 16 Gega حاصل علي ترخيص الهيئه السعوديه. ضمان لمدة عامان. سعر الجهاز 750 ريال بخلاف الضريبة للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 055002659
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahmaattech
|التليفون:
|0550026596
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|العنوان:
|حى قربان- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101979
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