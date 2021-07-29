جهاز تتبع وتعقب السيارات و مركبات.

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تفاصيل الإعلان
جهاز تتبع سيارات موديل (Rupptela ) مميزاته: 1-جهاز اوروبى الصنع صنع فى دولة ليتوانيا. GPS/GPRs -2-يمكنك من خلاله متابعة سيارتك باحدث التقنيات فى العالم. 3- تحديد نقطة بداية ونهاية واماكن توقف السيارة بدقة عالية. 4-يمكنك متابعة السيارة عن طريق الهواتف الذكية والكمبيوتر . 5- تحديد مناطق الأمان وارسال تنبيهات في حالة مغادرة المنطقة المسموح بها . 6- تحديد سرعات آمنة مع ارسال تحذيرات حال تجاوز السرعات . للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 0550026596 سعر الجهاز 690 ريال بخلاف الضريبة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rahmaattech
التليفون: 0550026596

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حى قربان- المدينة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 690 ريال
تاريخ الإعلان: 8/8/2021
رقم الإعلان: 2101977
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