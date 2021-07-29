جهاز تتبع وتعقب السيارات و مركبات.

(للبيع)
|جهاز تتبع سيارات موديل (Rupptela ) مميزاته: 1-جهاز اوروبى الصنع صنع فى دولة ليتوانيا. GPS/GPRs -2-يمكنك من خلاله متابعة سيارتك باحدث التقنيات فى العالم. 3- تحديد نقطة بداية ونهاية واماكن توقف السيارة بدقة عالية. 4-يمكنك متابعة السيارة عن طريق الهواتف الذكية والكمبيوتر . 5- تحديد مناطق الأمان وارسال تنبيهات في حالة مغادرة المنطقة المسموح بها . 6- تحديد سرعات آمنة مع ارسال تحذيرات حال تجاوز السرعات . للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 0550026596 سعر الجهاز 690 ريال بخلاف الضريبة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahmaattech
|التليفون:
|0550026596
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|العنوان:
|حى قربان- المدينة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|690 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101977
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