جهاز تتبع سيارات rupptela

جهاز تتبع السياراتRupptela - صناعة اوروبية ليتوانيا - مرخص من هيئة الاتصالات مميزات الجهاز: - تحديد نقطة بداية ونهاية واماكن توقف السيارة بدقة عالية - متابعة السيارة عن طريق الهواتف الذكية والكمبيوتر -تحديد مناطق الأمان وارسال تنبيهات في حالة مغادرة المنطقة المسموح بها -تحديد سرعات آمنة مع ارسال تحذيرات حال تجاوز السرعات - الجهاز يركب علي فيوز السيارة بدون قطع اسلاك - مزود ببطارية لمدة 3 ساعات بعد توقف السيارة - الجهاز معة اشتراك لمدة عام - ضمان لمدة عامان علي الجهاز