جهاز تتبع سيارات rupptela

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز تتبع سيارات rupptela - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

جهاز تتبع السياراتRupptela - صناعة اوروبية ليتوانيا - مرخص من هيئة الاتصالات مميزات الجهاز: - تحديد نقطة بداية ونهاية واماكن توقف السيارة بدقة عالية - متابعة السيارة عن طريق الهواتف الذكية والكمبيوتر -تحديد مناطق الأمان وارسال تنبيهات في حالة مغادرة المنطقة المسموح بها -تحديد سرعات آمنة مع ارسال تحذيرات حال تجاوز السرعات - الجهاز يركب علي فيوز السيارة بدون قطع اسلاك - مزود ببطارية لمدة 3 ساعات بعد توقف السيارة - الجهاز معة اشتراك لمدة عام - ضمان لمدة عامان علي الجهاز
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العزازية- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 11/8/2021
رقم الإعلان: 2102303
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة الانذار الاسلكية الحديثة ضد السرقة - في الرياض السعودية

اجهزة الانذار الاسلكية الحديثة ضد السرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمتازجهاز الإنذار بأنه لاسلكي فلا يوجد أي أسلاك تربط اللوحة الرئيسية بالحساسات مما يوفرفي وقت التركي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: الكاميرات الأمنية للكشف أسفل السيارة - في الرياض السعودية

الكاميرات الأمنية للكشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر الكاميرات والمرايا التي تكشف اسفل السيارات أداتين هامتين وضروريتين للمنظمات الأمنية وإنفاذ الق.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تتبع سيارات rupptela - في الرياض السعودية

جهاز تتبع سيارات rupptela

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز تتبع السياراتRupptela - صناعة اوروبية ليتوانيا - مرخص من هيئة الاتصالات مميزات الجهاز: - تحدي.
العنوان:

الرياض - السعودية

748 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان - في الرياض السعودية

اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان

(للبيع)

- في الرياض السعودية

✹جهاز بصمة الموظفين U FACE 800 - يعمل ب(بصمة الوجة-بصمة الاصبع-الكارت-الرقم السرى) - ( يدعم .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,400 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج - في الرياض السعودية

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج

(للبيع)

- في الرياض السعودية

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج جهاز مصد سيارات لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات.
العنوان:

الرياض - السعودية

575 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة البصمة بالوجه - الأكسس كنترول - في الرياض السعودية

أجهزة البصمة بالوجه - الأكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز الحضور والأنصراف ( الأكسس كنترول ) عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا ووقاي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/7/2021
صورة الاعلان: الأكسس كنترول ( بصمة الوجه) _ عرض خاص - في الرياض السعودية

الأكسس كنترول ( بصمة الوجه) _ عرض خاص

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز الحضور والأنصراف ( الأكسس كنترول ) عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا ووقاي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/6/2021
صورة الاعلان: كاميرات المراقبة المتطورة متعددة الانواع - في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة المتطورة متعددة الانواع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا المراقبه راقب عملك ومنزلك من اى مكان _ مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/6/2021
صورة الاعلان: تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تاغات الملابس الخاصة بالمتاجر تجنب حدوث سرقة الملابس، عن طريق التاغات المتصلة بالملابس والأحذية في ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: Access Control ببصمة الوجه وقياس الحرارة - في الرياض السعودية

Access Control ببصمة الوجه وقياس الحرارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتعدد انطمة التحكم في فتح وغلق الابواب Access Control فمنها من يعمل بالبصمة أو الرقم السري أو الكارا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار الحديثة ضد السرقة - في الرياض السعودية

اجهزة الانذار الحديثة ضد السرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4 جهاز إنذار ضد السرقة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: أجهزة الحضور والإنصراف - الأكسس كنترول - في الرياض السعودية

أجهزة الحضور والإنصراف - الأكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

إن جهاز الأكسس كنترول - هو جهاز حضور وأنصراف عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/5/2021
صورة الاعلان: احدث انواع كاميرات المراقبة المتنوعة - في الرياض السعودية

احدث انواع كاميرات المراقبة المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي كاميرات مراقبة مخفية KDM – 6414 لمراقبة كاملة تامة للعديد من ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تاغات الملابس الخاصة بالمتاجر تجنب حدوث سرقة الملابس، عن طريق التاغات المتصلة بالملابس والأحذية في .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/5/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager