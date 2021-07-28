جهاز تتبع سيارات rupptela

(للبيع)
|جهاز تتبع السياراتRupptela - صناعة اوروبية ليتوانيا - مرخص من هيئة الاتصالات مميزات الجهاز: - تحديد نقطة بداية ونهاية واماكن توقف السيارة بدقة عالية - متابعة السيارة عن طريق الهواتف الذكية والكمبيوتر -تحديد مناطق الأمان وارسال تنبيهات في حالة مغادرة المنطقة المسموح بها -تحديد سرعات آمنة مع ارسال تحذيرات حال تجاوز السرعات - الجهاز يركب علي فيوز السيارة بدون قطع اسلاك - مزود ببطارية لمدة 3 ساعات بعد توقف السيارة - الجهاز معة اشتراك لمدة عام - ضمان لمدة عامان علي الجهاز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0550029406
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|748 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100890
1,400 ريال
575 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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