جهاز تتبع سيارات jc100

(للبيع)
|JC 100 جهاز تتبع السيارة بخاصية الكاميرا - الجهاز به كاميرتين لمتابعة السيارة بالداخل والخارج - الكاميرا الخارجية الوان -الكاميرا الداخليه ابيض واسود - يسجل من الخارج فقط - معاه ميموري 16 جيجا ويسمح لغاية 32 جيجا - امكانية المشاهدة من الجوال او اللاب توب G5 يحتاج شريحة لا تقل عن - الجهاز معه ضمان لمدة عامان خدمة دعم فني لمدة عام مجانا للتواصل والاستفسار :0550029406 فروعنا :ابها /الدمام /الرياض / المدينة المنورة /جدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0550029406
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102399
400 ريال
600 ريال
400 ريال