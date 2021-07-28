جهاز تتبع سيارات jc100

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز تتبع سيارات jc100 - في المدينة المنورة السعودية

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JC 100 جهاز تتبع السيارة بخاصية الكاميرا - الجهاز به كاميرتين لمتابعة السيارة بالداخل والخارج - الكاميرا الخارجية الوان -الكاميرا الداخليه ابيض واسود - يسجل من الخارج فقط - معاه ميموري 16 جيجا ويسمح لغاية 32 جيجا - امكانية المشاهدة من الجوال او اللاب توب G5 يحتاج شريحة لا تقل عن - الجهاز معه ضمان لمدة عامان خدمة دعم فني لمدة عام مجانا للتواصل والاستفسار :0550029406 فروعنا :ابها /الدمام /الرياض / المدينة المنورة /جدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

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العنوان: المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 12/8/2021
رقم الإعلان: 2102399
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