جهاز تتبع السيارات بكاميرا وبدون كاميرا

جهاز تتبع سيارات أوروبي الصنع Ruptela FM-Eco4 light S : جهاز أوربى الصنع مزود برقائق U BLOX السويسرية يمكنك من متابعة مركبتك بشكل سهل ودقيق باحدث التقنيات فى عالم الـ GPS وGPRS . *حجم صغير82X63 X 28 مم يحدد المواقع عن طريق خدمة ال GPS و GPRS بدقة عالية *ترخيص هيئة الاتصالات لإدارة أجهزة تتبع المركبات رقم ( 260- 07 37) *تحديد نقطة بداية ونهاية واماكن توقف للمركبة بدقة عالية متابعة المركبة عن طريق الهواتف الذكية والكمبيوتر . *تقرير عن مسار المركبات لفترات ( يوم ، شهر ، سنة ) . *تحديد مناطق ا