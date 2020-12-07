جهاز تتبع السيارات بكاميرا وبدون كاميرا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
جهاز تتبع سيارات أوروبي الصنع Ruptela FM-Eco4 light S : جهاز أوربى الصنع مزود برقائق U BLOX السويسرية يمكنك من متابعة مركبتك بشكل سهل ودقيق باحدث التقنيات فى عالم الـ GPS وGPRS . *حجم صغير82X63 X 28 مم يحدد المواقع عن طريق خدمة ال GPS و GPRS بدقة عالية *ترخيص هيئة الاتصالات لإدارة أجهزة تتبع المركبات رقم ( 260- 07 37) *تحديد نقطة بداية ونهاية واماكن توقف للمركبة بدقة عالية متابعة المركبة عن طريق الهواتف الذكية والكمبيوتر . *تقرير عن مسار المركبات لفترات ( يوم ، شهر ، سنة ) . *تحديد مناطق ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/12/2020
رقم الإعلان: 2075515
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لزيادة الامان داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملاب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه واى فاى eufy - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه واى فاى eufy

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم احدث انواع الكاميرات الوايرلس بدون كهرباء euvy security .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائب اكس راى - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائب اكس راى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطات المترو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية: كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات ص.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الآن ولفتره محدوده عرض خاص على كاميرات الحمايه الحراريه والتي تعد الأختيار المناسب لهذا النوع من الح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لزيادة الامان داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملابس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/11/2020
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صورة الاعلان: تاغات الانذار لمنع السرقة - في الرياض السعودية

تاغات الانذار لمنع السرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفر لدينا أهم وأحدث الوسائل لمنع السرقات العديد من السلع والمنتجات لدينا العديد من أنواع التاغات و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: مرايا عاكسة لتفتيش اسفل السيارة - في الرياض السعودية

مرايا عاكسة لتفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال المرآه الامنيه للكشف عن اله.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوي وكاشف الجوالات جهاز كشف الجوالات المغلقة والمفتوحة والذي يعمل من خلال تمرير الج.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف المعادن اليدوي - في الرياض السعودية

جهاز كشف المعادن اليدوي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوي جهاز كوري الصنع يعمل بكفاء ودقة عاليه ايمتاز الجهاز بنوعين من االا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: كاميرا كشف وتفتيش أسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا كشف وتفتيش أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال آلة تصوير ذكيه لاعطاء صوره .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة حضوروانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة حضوروانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة، حيث توقف الضرر الناتج عن التلاع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات تكشف الحرارة عن بعد - في الرياض السعودية

كاميرات تكشف الحرارة عن بعد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعددت طرق مواجهة فايرس كورونا وكان على رأس هذه المواجهه التقنية الكاميرات الحرارية المتطورة تتيح هذه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار - في الرياض السعودية

اجهزة انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت أي محاولة اقتحام يتم الاتصا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DE.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
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