جهاز تتبع السيارات بكاميرا وبدون كاميرا

(للبيع)
|جهاز تتبع سيارات أوروبي الصنع Ruptela FM-Eco4 light S : جهاز أوربى الصنع مزود برقائق U BLOX السويسرية يمكنك من متابعة مركبتك بشكل سهل ودقيق باحدث التقنيات فى عالم الـ GPS وGPRS . *حجم صغير82X63 X 28 مم يحدد المواقع عن طريق خدمة ال GPS و GPRS بدقة عالية *ترخيص هيئة الاتصالات لإدارة أجهزة تتبع المركبات رقم ( 260- 07 37) *تحديد نقطة بداية ونهاية واماكن توقف للمركبة بدقة عالية متابعة المركبة عن طريق الهواتف الذكية والكمبيوتر . *تقرير عن مسار المركبات لفترات ( يوم ، شهر ، سنة ) . *تحديد مناطق ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075515
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