جهاز بصمة حضور وانصراف

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور وانصراف - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

جهاز بصمة حضور وانصراف TIMMY - F630موديل يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري ) عدد بصمات الوجة 1000 الاف عدد بصمات الاصبع 3000 الاف عدد الكروت 3000 الاف عدد الحركات 110الاف حركة ADMS به خاصية مزود بمنفذ USB & Ethernet ACCESS CONTROL يدعم التوصيل كا تشغيل الجهاز باللغة العربية واللغة الانجليزية او اكثر من لغة التقاط البصمة بسرعة فائقة لسعر 460 ريال شامل الضريبة والتركيب ضمان لمدة عامان علي الجهاز للتواصل والاستفسار:0550029406 فروعنا:ابها/ الدمام / جدة/ الرياض / المدينة ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العزازية- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 460 ريال
تاريخ الإعلان: 8/11/2021
رقم الإعلان: 2110414
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software - في الرياض السعودية

Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software

(للبيع)

- في الرياض السعودية

Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software V7.3 SE incl. Update 1 With license.
العنوان:

الرياض - السعودية

35,000 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج - في الرياض السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج المحاسبي العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي كامل - طابعة اي.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,850 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: إعداد البحوث الطبية - في الرياض السعودية

إعداد البحوث الطبية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

المساعدة في إعداد البحوث الطبية و رسائل الماجستير - المراجعة و التصحيح - تحليل البيانات - والترجمة ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

11 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: جهاز مواقف السيارات - في الرياض السعودية

جهاز مواقف السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز مواقف السيارات هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت لفتح وق.
العنوان:

الرياض - السعودية

490 ريال

5/11/2021
صورة الاعلان: بوابات الكترونية لدخول الافراد - في الرياض السعودية

بوابات الكترونية لدخول الافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد والموظفين تعمل بالبصمة او الرقم السري والكارت مناسبة للمستشفيات والمدارس و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/10/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأفراد - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد تعتبر بوابات دخول وخروج الأفراد من البوابات التأمينية والتنظيمية للتحكم ف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/10/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية الاعلانية - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعلية الاعلانية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شاشات العرض الالكترونية نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل. حيث أ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/10/2021
صورة الاعلان: اقوي العروض علي حجاز مواقف السيارات - في الرياض السعودية

اقوي العروض علي حجاز مواقف السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقوي العروض علي جهاز مواقف السيارات سعر الجهاز شامل التركيب والضريبة 490 ريال (بدلا من 575 ريال) .
العنوان:

الرياض - السعودية

490 ريال

18/10/2021
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش أسفل السيارة - في الرياض السعودية

أجهزة تفتيش أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص على مرايا وكاميرا كشف أسفل السيارة لاكتشاف الأشياء المشتبه التي تعمل باللمس وتستخدم من قبل ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/10/2021
صورة الاعلان: المصدات العمودية والحواجز الشوكية - في الرياض السعودية

المصدات العمودية والحواجز الشوكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مصدات امنية وحواجز شوكية نقدم لكم بسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروليكية .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/10/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة المختلفة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة المختلفة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للحرص على دقة المواعيد وزيادة الالتزام بها 1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصرا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/10/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/10/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب - في الرياض السعودية

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشير المطاعم والكوفي شوب العرض يشمل:- wifi+ شاشة تاتش +شاشة للعميل – - طابعة فواتير حراريه - درج.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,500 ريال

13/10/2021
صورة الاعلان: كاميرات تتبع السيارات - في الرياض السعودية

كاميرات تتبع السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

●كاميرا مراقبة سيارة داخلية و خارجية عالية الدقة JC100 المواصفات : ======= - كاميرا خارجية نوض.
العنوان:

الرياض - السعودية

750 ريال

10/10/2021
صورة الاعلان: فقط بسعر 3999ريال احصل علي كاشير كامل - في الرياض السعودية

فقط بسعر 3999ريال احصل علي كاشير كامل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشير – مخزون-مبيعات-مكونات العرض: ✔ نقطة بيع جهاز كمبيوتر للمتاجر والتموينات والمحلات والبق.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,999 ريال

10/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager