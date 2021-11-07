(للبيع)
|جهاز بصمة حضور وانصراف TIMMY - F630موديل يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري ) عدد بصمات الوجة 1000 الاف عدد بصمات الاصبع 3000 الاف عدد الكروت 3000 الاف عدد الحركات 110الاف حركة ADMS به خاصية مزود بمنفذ USB & Ethernet ACCESS CONTROL يدعم التوصيل كا تشغيل الجهاز باللغة العربية واللغة الانجليزية او اكثر من لغة التقاط البصمة بسرعة فائقة لسعر 460 ريال شامل الضريبة والتركيب ضمان لمدة عامان علي الجهاز للتواصل والاستفسار:0550029406 فروعنا:ابها/ الدمام / جدة/ الرياض / المدينة ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0550029406
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العزازية- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|460 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110414
35,000 ريال
(للبيع)- في الرياض السعودية
3,850 ريال
11 ريال
490 ريال
1 ريال
1 دولار
1 ريال
490 ريال
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
3,500 ريال
750 ريال
3,999 ريال