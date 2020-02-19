جهاز بصمة حضور والانصراف بسعر مميز

أمكانيه استخراج تقارير يوميه اسبوعيه وشهريه أمكانيه الربط عالانترنت وربط الفروع يبعضها و تسجيل وقت الحضور والانصراف بدقة برنامج جهاز البصمة باللغتين العربية والإنجليزية إعداد ورديات الحضور والإنصراف مثال وردية أو ورديتين في اليوم أو في الأسبوع امكانية إنشاء مجموعة منفصلة بتوقيت مختلف أو بتوقيت واحد أمكانية تأكيد الدخول الخروج كلاهما امكانية استخدام اكثر من بصمة لليد كأصبع الإبهام والسبابة فروعنا ( الرياض - الدمام - جدة - المدينه المنوره) السعر غير شامل الضريبة -السعر: 550 ريال مع التركيب