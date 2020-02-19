جهاز بصمة حضور والانصراف بسعر مميز

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور والانصراف بسعر مميز - في الشرقية السعودية

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أمكانيه استخراج تقارير يوميه اسبوعيه وشهريه أمكانيه الربط عالانترنت وربط الفروع يبعضها و تسجيل وقت الحضور والانصراف بدقة برنامج جهاز البصمة باللغتين العربية والإنجليزية إعداد ورديات الحضور والإنصراف مثال وردية أو ورديتين في اليوم أو في الأسبوع امكانية إنشاء مجموعة منفصلة بتوقيت مختلف أو بتوقيت واحد أمكانية تأكيد الدخول الخروج كلاهما امكانية استخدام اكثر من بصمة لليد كأصبع الإبهام والسبابة فروعنا ( الرياض - الدمام - جدة - المدينه المنوره) السعر غير شامل الضريبة -السعر: 550 ريال مع التركيب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed- موسسه طيف الألماس
التليفون: 0535301363

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العنوان: الدمام- الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 550 ريال
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054127
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صورة الاعلان: عرض كاميرات مراقبة full hd بسعر مميز - في الشرقية السعودية

عرض كاميرات مراقبة full hd بسعر مميز

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

*عرض كاميرات مراقبة full hd باعلى واحدث التقنيات والعرض يشمل الاتى: •••••••••••••••••••••••••••••••.

1,300 ريال

19/2/2020
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