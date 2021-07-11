جهاز بريميرو / العالمي لتصوير الدفائن و الفراغات

(للبيع)

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اليمن (صنعاء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أجاكس بريميرو جهاز Primero المُستكشِف الأول عالمياً، وهو ثورة علمية جديدة بحق يوفر لكم كل ما يلزمكم في عمليات البحث والتنقيب، من أنظمة كشف متطورة غاية في الدقة والفعالية وأساليب بحث مبتكرة لأول مرة ومن خلال أجاكس لتكنولوجيا الكاشفات فقط، وينفرد جهازAjax Primero بتصميم حديث ومتميز، يمكنكم بواسطته العمل على كافة نظم الكشف والتنقيب وبجهاز واحد فقط، وببرامج تشغيل متعددة وإعدادات عالية المستوى تتيح لكم التحكم الكلي في خط رحلتكم الاستكشافية حتى وصولكم إلى الهدف جهاز Ajax Primero يحتوي على 9 أنظمة مخ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: discovery
التليفون: 567186811

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العنوان: العبن- الامارات
صنعاء -

اليمن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 ريال
تاريخ الإعلان: 12/7/2021
رقم الإعلان: 2099742
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