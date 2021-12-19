جهاز بريماسيل FWT ( واحد خط )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز بريماسيل FWT ( واحد خط ) - في القاهرة مصر

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متوفر الان بشركة اجهزة التحكم المتكاملة جهاز بريماسيل FWT ( واحد خط ) لتحويل خط الموبايل الى تليفون عادى ويمكن توصيلة على السنترال الداخلى سهل التثبيت والاستخدام , يعمل على جميع شبكات الموبيل ,فودافون - اورانج - اتصالات-we . يمكن توصيله بالسنترال الداخلى , به خاصيه إظهار رقم الطالب . به اريال لالتقاط لزيادة القدرة على التقاط الشبكه. للتواصل وطلب الاسعار يرجي الأتصال علي :- 📞📞 📞📞:01229022129
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: AYA KAMAL
التليفون: 01229022129

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العنوان: جهاز تحويل المكالمات ( بريماسيل ) صينى- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115742
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19/12/2021
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19/12/2021
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18/12/2021
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