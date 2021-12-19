متوفر الان بشركة اجهزة التحكم المتكاملة جهاز بريماسيل FWT ( واحد خط ) لتحويل خط الموبايل الى تليفون عادى ويمكن توصيلة على السنترال الداخلى سهل التثبيت والاستخدام , يعمل على جميع شبكات الموبيل ,فودافون - اورانج - اتصالات-we . يمكن توصيله بالسنترال الداخلى , به خاصيه إظهار رقم الطالب . به اريال لالتقاط لزيادة القدرة على التقاط الشبكه. للتواصل وطلب الاسعار يرجي الأتصال علي :- 📞📞 📞📞:01229022129