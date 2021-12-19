(للبيع)
|متوفر الان بشركة اجهزة التحكم المتكاملة جهاز بريماسيل FWT ( واحد خط ) لتحويل خط الموبايل الى تليفون عادى ويمكن توصيلة على السنترال الداخلى سهل التثبيت والاستخدام , يعمل على جميع شبكات الموبيل ,فودافون - اورانج - اتصالات-we . يمكن توصيله بالسنترال الداخلى , به خاصيه إظهار رقم الطالب . به اريال لالتقاط لزيادة القدرة على التقاط الشبكه. للتواصل وطلب الاسعار يرجي الأتصال علي :- 📞📞 📞📞:01229022129
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|AYA KAMAL
|التليفون:
|01229022129
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|العنوان:
|جهاز تحويل المكالمات ( بريماسيل ) صينى- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115742
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