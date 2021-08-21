يسعدنا نحن شركة UNITEDللأنظمه الأمنيه والإتصالات ان نقدم لحضرآتكم خدماتنا ومنتجاتنا من أفضل الماركات العالميه وبأرخص الاسعار. جهاز بريماسيل اتنين شريحة FWT يتم تشغيل الشريحتين في ان واحد سهل الاستخدام والتثبيت يعمل على جميع شبكات الموبيل (موبينل وفودافون واتصالات ) يمكن توصيله بالسنترال به بطاريه بلتي ان تعمل فى حاله انقطاع التيار الكهربائى به خاصية إظهار رقم الطالب