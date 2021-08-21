(للبيع)
|يسعدنا نحن شركة UNITEDللأنظمه الأمنيه والإتصالات ان نقدم لحضرآتكم خدماتنا ومنتجاتنا من أفضل الماركات العالميه وبأرخص الاسعار. جهاز بريماسيل اتنين شريحة FWT يتم تشغيل الشريحتين في ان واحد سهل الاستخدام والتثبيت يعمل على جميع شبكات الموبيل (موبينل وفودافون واتصالات ) يمكن توصيله بالسنترال به بطاريه بلتي ان تعمل فى حاله انقطاع التيار الكهربائى به خاصية إظهار رقم الطالب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alyaa yasser
|التليفون:
|01272263003
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|154جسر السويس شارع جسر السويس- مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103051
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في القاهرة مصر
231 جنيه
اتصل
11,111 جنيه