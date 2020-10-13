جهاز ايوتا جهاز كشف الذهب والكنوز الدفينة

أجاكس أيوتا جهاز ذو نظام متكامل لكشف الكنوز من مسافات بعيدة وبتقنيات عالية لحرصنا على تقديم أفضل المعايير الكاشفة بجهاز كشف بعيد المدى ذو نظام ثابت، قامت أجاكس لتكنولوجيا الكاشفات بإنتاج جهازIOTA الأفضل والأحدث على الإطلاق بين أنظمة وأجهزة الكشف بعيد المدى الأيونية يوفر لكم جهاز أيوتا وظائف متعددة لبدء عملية ناجحة لصيد الكنوز، مع معطيات متكاملة وواضحة حول الهدف ونقطة تمركزه بالإضافة إلى برنامج ونظام تحديد الأعماق، الذي يمكنك من تحديد عمق الهدف الذي تم كشفه بدقة كبيرة تمكنكم الواجهة الخاصة