جهاز ايوتا جهاز كشف الذهب والكنوز الدفينة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز ايوتا جهاز كشف الذهب والكنوز الدفينة - في جازان السعودية

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أجاكس أيوتا جهاز ذو نظام متكامل لكشف الكنوز من مسافات بعيدة وبتقنيات عالية لحرصنا على تقديم أفضل المعايير الكاشفة بجهاز كشف بعيد المدى ذو نظام ثابت، قامت أجاكس لتكنولوجيا الكاشفات بإنتاج جهازIOTA الأفضل والأحدث على الإطلاق بين أنظمة وأجهزة الكشف بعيد المدى الأيونية يوفر لكم جهاز أيوتا وظائف متعددة لبدء عملية ناجحة لصيد الكنوز، مع معطيات متكاملة وواضحة حول الهدف ونقطة تمركزه بالإضافة إلى برنامج ونظام تحديد الأعماق، الذي يمكنك من تحديد عمق الهدف الذي تم كشفه بدقة كبيرة تمكنكم الواجهة الخاصة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: discovery
التليفون: 00971567186811

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العنوان: 00971567186811- مركز المدينة
جازان -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078072
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صورة الاعلان: جهاز كاشير مع ضمان وبرنامج مفتوح بدون اشتراكات - في جازان السعودية

جهاز كاشير مع ضمان وبرنامج مفتوح بدون اشتراكات

(للبيع)

- في جازان السعودية

**افضل البرامج لادارة المحلات التجاريه والسوبر ماركت** برنامج APEX لادارة المخزون والمشتريات والمبيع.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

13/10/2020
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