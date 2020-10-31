جهاز اوميغا الحديث لكشف المياه 2021

أجاكس أوميغا أصبح الآن حفر البئر الخاص بمزرعتك أكثر سهولة وبثقة عالية OMEGA هو جهاز الكشف الاستشعاري عن بعد والأول عالمياً للكشف عن المياه الجوفية وتحديد مواقعها، إذا كنت مزارعاً أو إذا كنت تعمل في حفر الآبار فإن جهاز أوميغا يعطيك الحل الأمثل للقضاء على مشاكل شح المياه ومشاكل الحفر العشوائي وذلك بحثاً عن مكانها ، والذي يوفر مالك ووقتك وكثير من العناء والتعب تم تدعيم جهاز OMEGA بأحدث النظم تطوراً وبمستويات عالية من التكنولوجيا تمكنه من كشف وتحديد مواقع تواجد المياه الجوفية بدقة كبيرة، يتوفر في