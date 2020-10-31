جهاز اوميغا الحديث لكشف المياه 2021

(للبيع)

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العراق (السليمانية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

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صورة الاعلان: جهاز اوميغا الحديث لكشف المياه 2021 - في السليمانية العراق

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أجاكس أوميغا أصبح الآن حفر البئر الخاص بمزرعتك أكثر سهولة وبثقة عالية OMEGA هو جهاز الكشف الاستشعاري عن بعد والأول عالمياً للكشف عن المياه الجوفية وتحديد مواقعها، إذا كنت مزارعاً أو إذا كنت تعمل في حفر الآبار فإن جهاز أوميغا يعطيك الحل الأمثل للقضاء على مشاكل شح المياه ومشاكل الحفر العشوائي وذلك بحثاً عن مكانها ، والذي يوفر مالك ووقتك وكثير من العناء والتعب تم تدعيم جهاز OMEGA بأحدث النظم تطوراً وبمستويات عالية من التكنولوجيا تمكنه من كشف وتحديد مواقع تواجد المياه الجوفية بدقة كبيرة، يتوفر في
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: discovery
التليفون: +971567186811

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 00971567186811- مركز المدينة
السليمانية -

العراق
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 5/1/2021
رقم الإعلان: 2078743
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