جهاز انذار برادوكس للسرقات Warning system يتصل بالجوال

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تفاصيل الإعلان
جهاز الإنذار هو جهاز إلكتروني يساعد على حماية المكاتب، والمنازل، وغير ذلك من المباني الأخرى ضد السرقة، ، ويستخدم هذا الجهاز أيضاً لتنبيه الشخص وبالتالي استدعاء الشرطة وارسال رسائل على الجوال ، يتم هذا التنبيه باستخدام جرس أو سارينة عالية االصوت. وتتكون معظم هذه الأجهزة من ثلاثة أجزاء هي جهاز إحساس، ووحدة تحكم، ووسيلة إنذار، ويقوم جهاز الإحساس بكشف اللص أو الحركة عامة، فيرسل إشارة إلى وحدة التحكم التي تقوم تشغيل وحدة الإنذار.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: asmaa
التليفون: 0531100574

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العنوان: المدينة المنورة- الاسكان
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/8/2021
رقم الإعلان: 2102305
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