جهاز اليكترا افضل جهاز في كتشلف الالماس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز اليكترا افضل جهاز في كتشلف الالماس - في العين الإمارات

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أجاكس أليكترا الألماس والأحجار الكريمة بين يديك بامتلاكك جهاز إلكترا هناك الكثير من أنواع الألماس والأحجار الكريمة في باطن الأرض, وبنفس الوقت هناك العديد من المنقبين الهواة والتجار المهتمين بالبحث عن الألماس بأنواعه وكذلك الأحجار الكريمة, ولكن تنقصهم الأداة العلمية المتطورة التي ترشدهم إلى مواقع هذه الثروات باقتنائكم جهاز إلكترا, التقنية الأكثر تقدماً في عالم الكشف والتنقيب عن النوادر يمكنكم بسهولة التنقيب عن الألماس وخامات الأحجار الكريمة وتحديد ومعرفة مواقعها حيث يتميز هذا الجهاز بكشف والتقا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: discovery
التليفون: 00971567186811

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العنوان: - العين
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2020
رقم الإعلان: 2077751
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود ر.
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28/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود ر.
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28/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية على شارع عام | تصريح بناء برج 18 طابق|النادي السياحي

للبيع.أرض سكنية على شارع عام | تصريح بناء برج 18 طابق|النادي السياحي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية على شارع عام | تصريح بناء برج 18 طابق|النادي السياحي أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعي.
القسم: 

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية على شارع عام | تصريح بناء برج 18 طابق|النادي السياحي

للبيع.أرض سكنية على شارع عام | تصريح بناء برج 18 طابق|النادي السياحي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية على شارع عام | تصريح بناء برج 18 طابق|النادي السياحي أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعي.
القسم: 

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28/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي

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28/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي هذه الأرض تبلغ مساحتها : 31,000 قدم مربع .
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28/12/2020
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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية مميزة | 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.أرض سكنية مميزة | 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية مميزة | 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 20,205 قدم مربع ل.
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28/12/2020
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للبيع ارض داخل دبى

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17,000,000 درهم

28/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل تقسيم شقق | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 6 فلل تقسيم شقق | مدينة خليفة أبوظبي

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القسم: 

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28/12/2020
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للبيع.مجمع 6 فلل تقسيم شقق | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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28/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل بموقع مميز | على زاويتين و 3 شوارع | مدينة خليفة أبوظبي

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28/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل بموقع مميز | على زاويتين و 3 شوارع | مدينة خليفة أبوظبي

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28/12/2020
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للبيع.مجمع فيلتين | مع ملحق خارجي كبير | مدينة خليفة أبوظبي

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للبيع.مجمع فيلتين | مع ملحق خارجي كبير | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي.
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28/12/2020
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للبيع.أرض سكنية مميزة | 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية مميزة | 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 20,205 قدم مربع ل.
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اتصل

28/12/2020
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