جهاز النداء اللاسلكي للمطاعم والكافيهات والفود ترك

(For Sale)

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Ad Photo: جهاز النداء اللاسلكي للمطاعم والكافيهات والفود ترك - in Al Bahah Saudi Arabia

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جهاز النداء اللاسلكي للمطاعم والكافيهات والفود ترك لمزيد من التفاصيل / لتواصل 0548081252 يستخدم هذا الجهاز أو ما يسمى بالبيجر للمطاعم والكافيهات والفود ترك عند جاهزيه الطلب . حيث يسلم للعميل بيجر عند استلام الفاتورة . وعند الانتهاء من تجهيز طلبه يستدعى بواسطة الجهاز ـ بنظام الاهتزاز والصوت والضوء ـ مميزات الجهاز : 1. ترددات ثابته لا تتأثر بإشارات الراديو الأخرى أو شبكة الجوال . 2 . مرفق مع الجهاز 10 أجهزة بيجر وقاعدة شحن واحدة تكفي للعدد ويمكن إضافة أجهزة نداء أخرى على ن
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة علم لحلول الأعمال المتطورة
Telephone: 0548081252

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Location: السعودية- Al Bāḩah
Al Bahah -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 100 Pound
Posting Date: 16/10/2023
Ad Number: 2246389
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Ad Photo: ورق فواتير حراري - in Al Bahah Saudi Arabia

ورق فواتير حراري

(For Sale)

- in Al Bahah Saudi Arabia

نقدم لكم استكرات باركود جميع المقاسات ورق فواتير حراري المميزات و المواصفات : تتميز هذه الرولات بموا.

100 Riyal

25/9/2023
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