(For Sale)
|جهاز النداء اللاسلكي للمطاعم والكافيهات والفود ترك لمزيد من التفاصيل / لتواصل 0548081252 يستخدم هذا الجهاز أو ما يسمى بالبيجر للمطاعم والكافيهات والفود ترك عند جاهزيه الطلب . حيث يسلم للعميل بيجر عند استلام الفاتورة . وعند الانتهاء من تجهيز طلبه يستدعى بواسطة الجهاز ـ بنظام الاهتزاز والصوت والضوء ـ مميزات الجهاز : 1. ترددات ثابته لا تتأثر بإشارات الراديو الأخرى أو شبكة الجوال . 2 . مرفق مع الجهاز 10 أجهزة بيجر وقاعدة شحن واحدة تكفي للعدد ويمكن إضافة أجهزة نداء أخرى على ن
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة علم لحلول الأعمال المتطورة
|Telephone:
|0548081252
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|Location:
|السعودية- Al Bāḩah
Al Bahah - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|100 Pound
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246389
100 Riyal