جهاز النداء اللاسلكي للمطاعم والكافيهات والفود ترك لمزيد من التفاصيل / لتواصل 0548081252 يستخدم هذا الجهاز أو ما يسمى بالبيجر للمطاعم والكافيهات والفود ترك عند جاهزيه الطلب . حيث يسلم للعميل بيجر عند استلام الفاتورة . وعند الانتهاء من تجهيز طلبه يستدعى بواسطة الجهاز ـ بنظام الاهتزاز والصوت والضوء ـ مميزات الجهاز : 1. ترددات ثابته لا تتأثر بإشارات الراديو الأخرى أو شبكة الجوال . 2 . مرفق مع الجهاز 10 أجهزة بيجر وقاعدة شحن واحدة تكفي للعدد ويمكن إضافة أجهزة نداء أخرى على ن