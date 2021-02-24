جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

جهاز المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهي: لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجنب آثار ضغوط العمل الذي قد ينتج عنه أخطاء في الطلبات، جهاز المناده هو جهاز صغير يوضع على طاولة الخدمة يحتوي على ثلاث أزرار:طلب حضور النادل، طلب إلغاء حضور النادل، طلب الفاتورة، وتكون هناك ساعة الكترونية في يد النادل لاستقبال الطلبات، عن طريق وضع الهزاز أو عن طريق الوضع الرنان، ولدينا فروع في المملكة وهي: الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس، مشيط.0598589293