جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
جهاز مناداة المطاعم والكافيهات اللاسلكي جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات . بسيط وصغير على طاولة الخدمة يتم استقبال الاوامر عن طريقة ساعة الكترونية في يد النادل •يمكن التحكم بالصوت أو النغمة الصادرة من الشاشة •الضاغط مكون من زر للنداء و زر للإلغاء وزر لطلب الفاتورة يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب،او الجوال على رقم: 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084019
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصدات وحواجز السيارات المتنوعة - في الرياض السعودية

مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

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الرياض - السعودية

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14/2/2021
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اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

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الرياض - السعودية

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8/2/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

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جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات . ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

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6/2/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة - في الرياض السعودية

حواجز افراد استانلس متحركة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم هذا العرض الخاص على حواجز الافراد الومنيوم واستانلس حواجز متحركة على عجلات بأفضل الأسعار ل.
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الرياض - السعودية

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3/2/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار للعملاء - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

(للبيع)

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تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية أجهزة ترتيب صفوف الانتظارمتعددة الاشكال والانواع جهاز متكام.
العنوان:

الرياض - السعودية

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2/2/2021
صورة الاعلان: مصدات وحواجز السيارات المتنوعة - في الرياض السعودية

مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

هي واحدة من أعلى أنظمة التحكم، في منع مرور السيارات الغير حاصلة على اذن بالمرور وحاولت الإقتحام خاصي.
العنوان:

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1/2/2021
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صورة الاعلان: جهاز كشف الحفائب اكس راى - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحفائب اكس راى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للكشف على الشنط والحقائب للكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات جهاز الاكس راي من الاجهزة الامنية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم ومتاجر - في الرياض السعودية

مستلزمات مطاعم ومتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نتميز بكفاءة المنتج وسرعة الاداء وضمان ا متوافر لدينا كل ما تحتاجة لجعل مطعمك اومتجرك اكثر امانا ويس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية المتطورة - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعلية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعلية هي شاشات تستخدم في عرض الفيديوهات والصور والانيميشن في المعارض والمؤتمرات وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

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30/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات . .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

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لان حمايتك هى اولويتنا واهتمامنا ومع تنوع الانظمة الامنية نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز - في الرياض السعودية

بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات التعقيم الذاتي بالرذاذ بوابات التعقيم الذاتي، وهي عبارة عن وحدة متنقلة للتعقيم، تعمل آليا عن .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/1/2021
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