جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

جهاز مناداة المطاعم والكافيهات اللاسلكي جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات . بسيط وصغير على طاولة الخدمة يتم استقبال الاوامر عن طريقة ساعة الكترونية في يد النادل •يمكن التحكم بالصوت أو النغمة الصادرة من الشاشة •الضاغط مكون من زر للنداء و زر للإلغاء وزر لطلب الفاتورة يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب،او الجوال على رقم: 0598589293