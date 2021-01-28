جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

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جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات . بسيط وصغير على طاولة الخدمة يتم استقبال الاوامر عن طريقة ساعة الكترونية في يد النادل •يمكن التحكم بالصوت أو النغمة الصادرة من الشاشة •الضاغط مكون من زر للنداء و زر للإلغاء وزر لطلب الفاتورة يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب،او الجوال على رقم: 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/1/2021
رقم الإعلان: 2081780
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)

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:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
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الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

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- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل.
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28/1/2021
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

لان حمايتك هى اولويتنا واهتمامنا ومع تنوع الانظمة الامنية نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين .
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27/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز - في الرياض السعودية

بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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27/1/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن .
العنوان:

الرياض - السعودية

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26/1/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر - في الرياض السعودية

قارئ الباركود باليزر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/1/2021
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صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير المتكاملة - في الرياض السعودية

اجهزة الكاشير المتكاملة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أجهزة الكاشير للمحلات التجارية نظام نقاط البيع المتكامل للمطاعم- المقاهي- سوبر ماركت- محلات تجارية-.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: جهاز كاشير جوالات بقالة مطعم طيف الالماس - في الرياض السعودية

جهاز كاشير جوالات بقالة مطعم طيف الالماس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للتواصل عبر الجوال او واتساب على الرقم 0537434654 يوجد خصم على اجهزة الكاشير الخاصة بالمطاعم و الكو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مصدات وحواجز السيارات المتنوعة - في الرياض السعودية

مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار للعملاء - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

هو وحدة انتظام العملاء، والعقل البرمجي لنظام ادارة الطابور يكون على هيئة (شاشة رقمية - وحدة عرض فيدي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انها بسعرمناسب تصلح الأماكن العامة والشركات والنوادي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
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