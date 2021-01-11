جهاز النداء الالى للمستشفيات

لتوفير اكبر قدر من الراحة للمرضى بالنسبة لموظف المستشفى والأطباء فإن البيجر يعتبر مهم جداً، وذلك لسببين: الأول، في حالة الرعاية العلاجية فإن البيجر يكون أكثر موثوقية من استقبال الهاتف الجوال. الثاني، المستشفيات ليست في عجلة من أمرها لرفع مستوى الاتصالات السلكية واللاسلكية لديها وفى بعض المستشفيات . التي يحظر فيها استخدام الجوال لانعكاساته الخطيرة على أجهزة الكشف ومعاينة المرضى والأشعة وتسهل على المرضى استدعاء الممرضات واستدعاء الأطباء نقوم بالشحن والتركيب في جميع مدن المملكة العربية السعودية