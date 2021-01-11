جهاز النداء الالى للمستشفيات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمستشفيات - في القصيم السعودية

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لتوفير اكبر قدر من الراحة للمرضى بالنسبة لموظف المستشفى والأطباء فإن البيجر يعتبر مهم جداً، وذلك لسببين: الأول، في حالة الرعاية العلاجية فإن البيجر يكون أكثر موثوقية من استقبال الهاتف الجوال. الثاني، المستشفيات ليست في عجلة من أمرها لرفع مستوى الاتصالات السلكية واللاسلكية لديها وفى بعض المستشفيات . التي يحظر فيها استخدام الجوال لانعكاساته الخطيرة على أجهزة الكشف ومعاينة المرضى والأشعة وتسهل على المرضى استدعاء الممرضات واستدعاء الأطباء نقوم بالشحن والتركيب في جميع مدن المملكة العربية السعودية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرس- االرس
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079460
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات كشق معادن المتطورة

بوابات كشق معادن المتطورة

(للبيع)

بوابة الكشف عن المعادن: تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميته.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

(للبيع)

احمى منزلك او شركتك او متجرك مع افضل جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

إذا كنت تملك محل بيع ملابس وتريد تأمينه ضد السرقات، فإليك أحدث تكنولوجيا أجهزة الإنذار ضد سرقة الملا.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: جهاز البصمة بالوجه - أكسس كنترول

جهاز البصمة بالوجه - أكسس كنترول

(للبيع)

فى ظل أزمة كورونا المتصاعدة ومن أجل توفير أكبر قدر من الوقاية كان هذا الجهاز الرائع الأكسس كنترول ذو.

1 ريال

10/1/2021
صورة الاعلان: متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - ومشاريع التخرج والخطط التكميلية والاطار النظري - الماجست.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/1/2021
صورة الاعلان: حواجز ومصدات السيارات المتطورة

حواجز ومصدات السيارات المتطورة

(للبيع)

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعتب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/1/2021
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صورة الاعلان: جهاز الاكس راى لتفتيش الحقائب

جهاز الاكس راى لتفتيش الحقائب

(للبيع)

جهاز كشف الحقائب الاكس راي: عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب،والذى يعتبر بمثابة جهاز انذا.

اتصل

10/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)

لحماية منزلك او شركتك او متجرك من اى تهديد خارجى لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة اللي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للمكاتب والشركات

اجهزة البصمة للمكاتب والشركات

(للبيع)

للحرص على دقة المواعيد وزيادة الالتزام بها 1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصرا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: إعداد رسايل ماستير ودكتوراه وبحوث تخرج

إعداد رسايل ماستير ودكتوراه وبحوث تخرج

(طلب عمل)

خبرة 30 عاما في عمل بحوث التخرج والماجستير والدكتوراه وعمل خطط البحوث والافكار االبحثية وحل جميع الو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: جهاز البيجر للمطاعم والكافيهات

جهاز البيجر للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

جهاز المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهي: لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: أجهزة قياس درجة الحرارة

أجهزة قياس درجة الحرارة

(للبيع)

تعتبر أجهزة قياس درجة الحرارة من أبسط وأسهل الوسائل الوقائية لقياس درجة الحرارة*المميزاتسهل التركيب .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسوقين ميدانيين لهم خبرة وتجربة كافية

مطلوب مسوقين ميدانيين لهم خبرة وتجربة كافية

(فرصة عمل)

مطلوب مسوقين ميدانين لهم خبرة في جلب الرعاة ولديهم قاعدة بيانات بالمصانع والشركات التواصل فقط عبر ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شخص خبرة في خدمات الطالب

مطلوب شخص خبرة في خدمات الطالب

(فرصة عمل)

مطلوب شخص لديه الخبرة في خدمات الطالب التواصل عبر الواتس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدرس اقتصاد باللغة الانجليزية خبرة في التدريس عن بعد

مطلوب مدرس اقتصاد باللغة الانجليزية خبرة في التدريس عن بعد

(فرصة عمل)

مطلوب مدرس اقتصاد باللغة الانجليزية خبرة في التدريس عن بعد 00966507204850.

اتصل

9/1/2021
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