جهاز النداء الالى للمستشفيات

(للبيع)
|لتوفير اكبر قدر من الراحة للمرضى بالنسبة لموظف المستشفى والأطباء فإن البيجر يعتبر مهم جداً، وذلك لسببين: الأول، في حالة الرعاية العلاجية فإن البيجر يكون أكثر موثوقية من استقبال الهاتف الجوال. الثاني، المستشفيات ليست في عجلة من أمرها لرفع مستوى الاتصالات السلكية واللاسلكية لديها وفى بعض المستشفيات . التي يحظر فيها استخدام الجوال لانعكاساته الخطيرة على أجهزة الكشف ومعاينة المرضى والأشعة وتسهل على المرضى استدعاء الممرضات واستدعاء الأطباء نقوم بالشحن والتركيب في جميع مدن المملكة العربية السعودية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرس- االرس
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079460
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1 ريال
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1 ريال
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