جهاز النداء الالى للمستشفيات المتنوعة

جهاز المناداة أو البيجر هو جهاز إلكتروني صغير متكون من شاشة وأزرار، يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال بالجهاز. يستخدم في المستشفيات التي يحظر فيها استخدام الجوال لانعكاساته الخطيرة على أجهزة الكشف ومعاينة المرضى والأشعة وتسهل على المرضى استدعاء الممرضات واستدعاء الأطباء. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الجوال أو الواتساب، على رقم: 0598589293