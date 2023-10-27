جهاز الميزان باركود والإيصالات القابل للتوصيل بالكمبيوتر

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Ad Photo: جهاز الميزان باركود والإيصالات القابل للتوصيل بالكمبيوتر - in Makkah Saudi Arabia

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جهاز الميزان باركود والإيصالات القابل للتوصيل بالكمبيوتر لمزيد من التفاصيل / لتواصل 0548081252 جهاز الميزان باركود والإيصالات القابل للتوصيل بالكمبيوتر قد يكون حلاً مثاليًا للاستخدام في السوبرماركت والمحلات. هذا النوع من الأجهزة يوفر العديد من المزايا التي تساعد في تسهيل وتحسين عمليات البيع والتتبع. بعض الفوائد المحتملة لهذا الجهاز تشمل: سهولة استخدام الباركود: يتيح جهاز الميزان باركود والإيصالات استخدام تقنية الباركود لتحديد وتسجيل المنتجات. يمكن للموظفين مسح رمز الباركود
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة علم لحلول الأعمال المتطورة
Telephone: 0548081252

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Location: السعودية- Al Bāḩah
Makkah -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 27/10/2023
Ad Number: 2247493
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(For Sale)

- in Makkah Saudi Arabia

المصدات الارضية الهيدروليكية الامنية (0551729814) تعمل على صد أي أعتداء من قبل الشاحنات الغريبة وال.
Location:

Makkah - Saudi Arabia

Call

27/10/2023
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