جهاز المناداة _ بيجر المستشفيات

جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل راحة أرقى للمرضى وتنظيم أكبر لطاقم التمريض يعتبر جهاز مناداة المستشقيات الحل الأمثل لكل ذلك طريقة عمل الجهاز : يقوم المريض بالضغط على ذر مثبت بجواره فتظهر فى نفس الوقت رقم الغرفه على جهاز خاص وكذلك على ساعة يد تحملها الممرضة كما تضيء اشاره ضوئية على باب غرفة المريض فيتم التوجه الى المريض ومعرفة طلبه مكونات الجهاز: يتكون الجهاز من عدة أجزاء تقوم سويا بأداء الخدمه المطلوبة على احسن وجه سرعه فى التوريد والتركيب التوال 0558860700