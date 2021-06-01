جهاز المناداة _ بيجر المستشفيات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز المناداة _ بيجر المستشفيات - في الرياض السعودية

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جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل راحة أرقى للمرضى وتنظيم أكبر لطاقم التمريض يعتبر جهاز مناداة المستشقيات الحل الأمثل لكل ذلك طريقة عمل الجهاز : يقوم المريض بالضغط على ذر مثبت بجواره فتظهر فى نفس الوقت رقم الغرفه على جهاز خاص وكذلك على ساعة يد تحملها الممرضة كما تضيء اشاره ضوئية على باب غرفة المريض فيتم التوجه الى المريض ومعرفة طلبه مكونات الجهاز: يتكون الجهاز من عدة أجزاء تقوم سويا بأداء الخدمه المطلوبة على احسن وجه سرعه فى التوريد والتركيب التوال 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095903
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