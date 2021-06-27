جهاز المناداة الاسلكى للمستشفيات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز المناداة الاسلكى للمستشفيات - في الرياض السعودية

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طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم والمحلات بجميع أنواعها لتسهيل وتنظيم عمليات البيع وحساب الفواتير تعمل الطابعة بواسطه النقل الحراري المباشر نوع الورق ورق حراري سرعة طباعة الباركود: أقصى سرعة 127 ملم في الثانية سهولة الإستخدام يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب، على رقم: 0598589128
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: maria
التليفون: 0598589128

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 10/7/2021
رقم الإعلان: 2099444
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3/6/2021
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3/6/2021
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2/6/2021
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30/5/2021
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27/5/2021
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6/5/2021
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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/4/2021
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- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/4/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/4/2021
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