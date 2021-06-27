جهاز المناداة الاسلكى للمستشفيات

طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم والمحلات بجميع أنواعها لتسهيل وتنظيم عمليات البيع وحساب الفواتير تعمل الطابعة بواسطه النقل الحراري المباشر نوع الورق ورق حراري سرعة طباعة الباركود: أقصى سرعة 127 ملم في الثانية سهولة الإستخدام يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب، على رقم: 0598589128