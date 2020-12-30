جهاز المحلل الملكي الدقيق و العميق في كشف الذهب

Royal Analyzer يعمل الجهاز على كشف الذهب و الكنوز و المعادن الثمينة و الفراغات في الباطن الأرض بنظام التصويري ثلاثي الأبعاد حيث يعطي صورة مباشرة للهدف في باطن الأرض موضحا فيها حجم و شكل الهدف المكتشف , نوع الهدف المكتشف ( ذهب - معادن ثمينة - معادن حديدية – فراغات) و تحديد عمق الهدف في باطن الأرض على عمق 32 متر في باطن الأرض لمشاهدة الفيديو الرجاء الضغط على هذه الرابط شركة مملكة الأكتشاف للأجهزة العلمية oEmail:discoverykingdoom@