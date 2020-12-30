جهاز المحلل الملكي الدقيق و العميق في كشف الذهب

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صورة الاعلان: جهاز المحلل الملكي الدقيق و العميق في كشف الذهب - في الأردن

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Royal Analyzer يعمل الجهاز على كشف الذهب و الكنوز و المعادن الثمينة و الفراغات في الباطن الأرض بنظام التصويري ثلاثي الأبعاد حيث يعطي صورة مباشرة للهدف في باطن الأرض موضحا فيها حجم و شكل الهدف المكتشف , نوع الهدف المكتشف ( ذهب - معادن ثمينة - معادن حديدية – فراغات) و تحديد عمق الهدف في باطن الأرض على عمق 32 متر في باطن الأرض لمشاهدة الفيديو الرجاء الضغط على هذه الرابط شركة مملكة الأكتشاف للأجهزة العلمية oEmail:discoverykingdoom@
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: discovery
التليفون: 00971567186811

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 00971567186811- مركز المدينة
أبو ظبي -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078077
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