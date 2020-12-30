جهاز المحلل الملكي الدقيق و العميق في كشف الذهب

(للبيع)
|Royal Analyzer يعمل الجهاز على كشف الذهب و الكنوز و المعادن الثمينة و الفراغات في الباطن الأرض بنظام التصويري ثلاثي الأبعاد حيث يعطي صورة مباشرة للهدف في باطن الأرض موضحا فيها حجم و شكل الهدف المكتشف , نوع الهدف المكتشف ( ذهب - معادن ثمينة - معادن حديدية – فراغات) و تحديد عمق الهدف في باطن الأرض على عمق 32 متر في باطن الأرض لمشاهدة الفيديو الرجاء الضغط على هذه الرابط شركة مملكة الأكتشاف للأجهزة العلمية oEmail:discoverykingdoom@
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|discovery
|التليفون:
|00971567186811
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|العنوان:
|00971567186811- مركز المدينة
أبو ظبي - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078077
200 دينار
20 دينار
10 دولار
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20 دينار
10 دينار