(للبيع)
|جهاز الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل MB2000 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف MB2000والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Display: 4.3TFT Touch screen •Face Capacity : 2000 •Fingerprint Capacity: 3000 •ID Card Capacity: 3000 •Logs Capacity: 100,000 •
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073806
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
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