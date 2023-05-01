جهاز الحضور والانصراف

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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

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Ad Photo: جهاز الحضور والانصراف - in Ar Riyad Saudi Arabia

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جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف والتحكم في الابواب الجهاز يعمل بالبصمة – بصمة الوجه - الكارت الممغنط . المواصفات : بصمة الإصبع ( 500 مستخدم ). الكارت الممغنط ( 1000 مستخدم ). بصمة الوجه ( 200 مستخدم ) . التوصيل وسحب الحركات عن طريق الشبكة أو USB. السعة حتى 50000 حركة. شاشة ملونة TFT. واجهة الشبكة تعمل عن طريق TCP / IP مميزات أخرى : سرعة عالية في مطابقة البصمة . يدعم الجهاز لغات متعددة . سهل الاستخدام ويمكن تركيبه بسهولة
Contact The Advertiser:
Contact Name: sara farouk
Telephone: 0552030115

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Location: الرياض- الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 1 Riyal
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181456
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- in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف .

1 Riyal

1/5/2023
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