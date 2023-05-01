(For Sale)
|جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف والتحكم في الابواب الجهاز يعمل بالبصمة – بصمة الوجه - الكارت الممغنط . المواصفات : بصمة الإصبع ( 500 مستخدم ). الكارت الممغنط ( 1000 مستخدم ). بصمة الوجه ( 200 مستخدم ) . التوصيل وسحب الحركات عن طريق الشبكة أو USB. السعة حتى 50000 حركة. شاشة ملونة TFT. واجهة الشبكة تعمل عن طريق TCP / IP مميزات أخرى : سرعة عالية في مطابقة البصمة . يدعم الجهاز لغات متعددة . سهل الاستخدام ويمكن تركيبه بسهولة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|sara farouk
|Telephone:
|0552030115
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|Location:
|الرياض- الرياض
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|1 Riyal
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181456
1 Riyal
100 Riyal
349 Riyal
5,000 Riyal