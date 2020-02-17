جهاز التفتيش اليدوي

كاشف المعادن اليدوي يستخدم للكشف الامني عن وجود الاشياء المعدنيه عن طريق التفتيش من خلال تمرير الجهازعلي الاشخاص وعن طريقه يتم الكشف ما اذا كان هنالك اي معادن . فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0501194443