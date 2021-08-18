جهاز البيحر للمطاعم والكافيهات الحديثة

(للبيع)
|لاشك أن جهاز بيجر المطاعم والكافيهات أداة راقية ومريحه لطالب الخدمة والعامل فى نفس الوقت لدينا البيجر المستطيل وكذلك الدائري ابتداء من 10 حبات إلي أى عدد مطلوب نقوم بعمل برمجة مجانية للجهاز وكذلك تدريب مجاني على استخدامه وضبطه جهاز بيحر المطاعم والكافيهات لاغنى عنه لكل المطاعم والكافيهات الحديثة ضمان عامين فروعنا بالمملكة العربية السعودية ودولة البحرين للتواصل واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|+966558860700- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102990
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